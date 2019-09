Jongeman voor rechter na trap in gezicht oudere man na WK-match Alexander Haezebrouck

25 september 2019

19u17 3 Menen Een 27-jarige jongeman uit Menen moest zich woensdagmorgen verantwoorden omdat hij op 28 juni vorig jaar een oudere man in het gezicht zou hebben getrapt op de parking van het zwembad in Wevelgem. Beiden waren naar de wedstrijd België – Engeland gaan kijken op groot scherm.

Na de wedstrijd ontstond een schermutseling tussen een groepje jongemannen en een groepje ouderen op de parking aan het zwembad in Wevelgem. “De echtgenote van een kennis kwam zeggen dat haar echtgenoot problemen had”, pleitte de advocaat van het slachtoffer. “Eens ter plaatse kreeg hij prompt uit het niets een stamp tegen zijn oog. Hij is met de ambulance afgevoerd geweest en is vier maanden arbeidsongeschikt geweest. Er is zelfs 15 procent blijvende schade aan zijn linker oog en hij heeft last van evenwichtsstoornissen.” De 27-jarige beklaagde zegt dat hij de man niet geschopt heeft. “Ik heb in het tumult enkel een oudere man een duw gegeven”, zei hij tegen de rechter. “Of dat deze man was, weet ik niet meer. Daarna ben ik weggegaan.”

Anderen uit het vriendengroepje van de beklaagde wezen wel beklaagde aan als dader of zeiden dat het de jongen met het gele t-shirt was. “Eigenlijk heeft niemand de feiten zelf gezien en is het helemaal niet duidelijk of het wel mijn cliënt was die de feiten heeft gepleegd”, pleitte zijn advocate die de vrijspraak vraagt. “Welk t-shirt ik aanhad weet ik niet meer, maar het kan geen gele geweest zijn want ik zo’n Ttshirt heb ik niet”, zei de jongeman.

Hij riskeert een werkstraf van 160 uur en een voorwaardelijke geldboete van 1.600 euro. Vonnis op 23 oktober.