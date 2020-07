Jongeman (23) slaat vrouw hersenshudding omdat ze niet ingaat op avances Alexander Haezebrouck

01 juli 2020

18u01 0 Menen Een 23-jarige jongeman uit Menen sloeg vorig jaar een jonge vrouw omdat ze niet inging op zijn avances. Hij benaderde haar en haar vriendin toen ze onderweg waren naar huis. “Hij sloeg en bleef maar trappen op mijn gezicht”, vertelde de vrouw aan de rechter.

De feiten dateren van vorig jaar. Toen het slachtoffer na een avondje uit op de Grote Markt in Menen samen met een vriendin naar huis wandelde werden ze achtervolgd door de beklaagde in de Rijselstraat. “Plots stond hij achter ons en we schrokken”, vertelden de jonge vrouwen. “Hij zei dat hij ons wilde vergezellen naar huis en binnen met ons wat wilde praten. We zeiden dat dat niet ging omdat we hem niet kenden. Hij bleef een kwartier lang maar aandringen. Plots zei hij dat zijn moeder op sterven lag. Toen ik zei dat mij dat niet interesseerde en dat hij ons met rust moest laten, gaf hij mij een klap in mijn gezicht. Om mezelf te verdedigen heb ik hem een klap terug gegeven. Hij sloeg daarna meteen terug, waarna ik op de grond ben gevallen. Daarna begon hij te stampen op mijn hoofd, en dat bleef maar duren.” Haar vriendin probeerde tussenbeide te komen maar dat lukte niet. Pas toen een bestelwagen in de buurt stopte, zette de dader het op een lopen. “Ik had een hersenschudding en kneuzingen aan mijn pols, oogkas en heel mijn hoofd. Er waren ook enkele tanden afgebroken. Nu nog heb ik schrik om buiten te komen. Ik ben ervan overtuigd dat hij zo reageerde omdat hij zijn zin niet kreeg en we niet ingingen op zijn avances.” Beklaagde A.H. ging zich de dag nadien spontaan aangeven bij de politie. “Dat is het enige positieve”, zei de procureur. “Hij verklaarde dat het per ongeluk was. Dit was extreem zinloos geweld.” De beklaagde werd eerder al zes keer veroordeeld voor geweldsdelicten. Hij stuurde zijn kat naar de rechtbank. De jonge vrouwen vragen in totaal 4.500 euro schadevergoeding. Hij riskeert een gevangenisstraf van 10 maanden en een geldboete van 1.200 euro. Vonnis op 20 juli.