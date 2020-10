Jongeman (20) slaat 17-jarige in elkaar aan station: “Hij moest stoppen met sms’en naar mijn vriendin”



Alexander Haezebrouck

07 oktober 2020

15u20 0 Menen Een 20-jarige jongeman uit Menen sloeg in 2018 een 17-jarige jongen in elkaar aan het station van Kortrijk. “Ik had hem al gewaarschuwd dat hij moest stoppen met sms’en naar mijn vriendin”, zei A. C. (20) tegen de rechter.

Op 13 november 2018 vroeg A. C. (20) uit Menen aan zijn vriendin om het slachtoffer een bericht te sturen dat hij naar het station van Kortrijk moest komen. Toen de 17-jarige jongen ter plaatse kwam, gaf de beklaagde de jongeman prompt enkele rake vuistslagen in gezicht. “De dader ging er ook vandoor met 20 euro uit de portefeuille van de jongen”, zei het openbaar ministerie. Het slachtoffer liep verwondingen op en één tand was gedeeltelijk afgebroken. Hij ging meteen naar de politie en de huisarts. De volledige jeugdbende die aanwezig was kon geïdentificeerd worden. Het slachtoffer wees A. C. (20) uit Menen aan als de jongeman die hem de klappen had verkocht. De beklaagde ontkent de feiten niet. “Hij stuurde berichtjes naar mijn vriendin”, zei de jongeman uit Menen. “Ik had hem eerder al gewaarschuwd dat hij daarmee moest stoppen. Ik wilde dat hij kwam zodat ik hem een tik kon geven. Die 20 euro heb ik niet gestolen, ik ben geen dief.” Hij riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf van negen maanden en een geldboete van 800 euro. Vonnis op 4 november.