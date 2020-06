Jonge Fransman sterft aan hoge snelheid onder oplegger na korte achtervolging in Menen LSI

02 juni 2020

02u08

Bron: LSI 2 Menen In Menen is maandagavond een jonge Fransman om het leven gekomen bij een verkeersongeval. De jongeman vloog na een korte achtervolging door de politie aan hoge snelheid uit de bocht en knalde zo goed als volledig onder een geparkeerde oplegger aan de rechterkant van de weg. Het parket is zoals gebruikelijk een dubbel onderzoek naar zowel de rol van de Fransman als naar de rol van de politie gestart.



Iets voor 21u had de politie van de zone Grensleie in de buurt van de Moeskroenstraat net een snelheidscontrole met onderschepping afgerond. Een anoniem politievoertuig reed van Rekkem (Menen) richting Menen toen het plots aan hoge snelheid door een Franse Peugeot break 307 werd ingehaald. Voor de agenten reden genoeg om de blauwe zwaailichten in werking te doen treden en de automobilist even naar de reden van zijn hoge snelheid te vragen. Nauwelijks enkele ogenblikken later ging het Franse voertuig in een bocht naar links, ter hoogte van garage CD Cars, evenwel uit de bocht en knalde vol onder een trekker met oplegger die aan de rechterkant van de weg geparkeerd stond. Een MUG-team snelde nog ter plaatse maar voor de jongeman achter het stuur kon geen hulp meer baten.

Dubbel onderzoek

Omdat agenten van de politiezone Grensleie bij het voorval betrokken waren, voerden collega’s van de politiezone Vlas de vaststellingen uit. Dit om alle schijn van partijdigheid te vermijden. In opdracht van het parket van West-Vlaanderen is ook een wetsdokter en een verkeersdeskundige aangesteld. Zoals gebruikelijk zal een dubbel onderzoek naar zowel de rol van de politie als de rol van de automobilist gevoerd worden. Waarom de automobilist zo snel reed en van de politie probeerde weg te vluchten, is voorlopig onduidelijk. Het parket van West-Vlaanderen zal dinsdag meer uitleg verschaffen.

Weg uren afgesloten

De Moeskroenstraat tussen Menen en Rekkem bleef tot na 1u voor alle verkeer afgesloten. Er moest een kraan aan te pas komen om de oplegger op te tillen en het voertuig er van onder te halen. Ook de laadklep van de aangereden oplegger moest gedemonteerd worden. De vrachtwagenchauffeur was danig onder de indruk van het ongeval, alhoewel hij reglementair geparkeerd stond. De vrachtwagen was enkel geladen met wat retourzendingen van textiel. Maandagavond aan zijn geplande rit beginnen, was geen optie meer. De oplegger was niet meer rijvaardig. Door de harde klap verschoof de trekker-oplegger zo’n twee meter.