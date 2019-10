Jong Meens bedrijf maakt geschenkhouders voor tegenstanders Club Brugge in Champions League Alexander Haezebrouck & Erik De Block

16 oktober 2019

18u45 1 Menen Het jonge Meense bedrijf V-Plex dat gespecialiseerd is in het bewerken en verwerken van kunststoffen heeft geschenkhouders mogen maken die Club Brugge schenkt aan hun tegenstanders in de Champions League. “Ik ben zelf fanatiek supporter van Club, en dus was deze opdracht extra leuk om te doen”, zegt mede zaakvoerder Emiel Vanbecelaere (25).

Club Brugge schenkt dit jaar aan hun tegenstanders in de Champions League, Real Madird, Galatasaray en Paris Saint-Germain oude historische munten die dateren uit het Graafschap Vlaanderen. “Om die munten mooi te presenteren zochten ze een bedrijf om kunststoffen houdertjes te maken, en ze zijn bij ons uitgekomen”, vertelt Emiel Vanbecelaere (25) die samen met zijn broer Justin (23) V-Plex runt. “We hadden al veel opdrachten mogen doen voor voetbalploegen zoals Racing Genk of Anderlecht, maar Club Brugge, de ploeg waarvoor ik fanatiek supporter, lukte maar niet. Ik heb dan eens mijn stoute schoenen aangetrokken en ben mezelf gaan voorstellen bij Bart Verhaeghe in zijn kasteel in Strombeek Bever. Hij is sowieso altijd geïnteresseerd in jonge ondernemers en ik vertelde hem over wat doen. Voor deze opdracht heeft hij dus aan ons gedacht. We hebben voor elke munt een constructie uitgewerkt waarbij de munt schuin onder een vaste hoek wordt gezet. Elke munt kreeg een eigen passende grootte.”