Jong koppel opent dit weekend bakkerij in Lauwe Alexander Haezebrouck

07 mei 2020

17u18 0 Menen Zaterdag opent een nieuwe bakkerij, Pain d’Or in de Lauwbergstraat in Lauwe. Het koppel Thomas Van Sande (29) en Sien Depaepe (27) heeft er lang naar uitgekeken. “Door de coronacrisis kunnen we pas drie weken later dan gepland openen, maar we zien het volledig zitten”, vertelt Sien Depaepe.

Het koppel dat afkomstig is uit Ooigem en Anzegem was al anderhalf jaar op zoek naar een geschikt pand om droom te realiseren: een eigen bakkerij. “Dit pand in Lauwe beantwoordde aan al onze verwachtingen, er is ook nog plaats voor een bakkerij in Lauwe.” Ook het feit dat we op dit moment nog volop in de coronacrisis zitten, schrikt het koppel niet af. “Het heeft uiteraard gevolgen voor de inrichting van de bakkerij en het plaatsen van plexiglas, maar schrik hebben we niet. Het virus heeft er wel al voor gezorgd dat we pas drie weken later dan gepland kunnen openen. Dat komt omdat veel leveringen plots niet meer tot hier geraakten. De laatste weken komt dat ook terug op gang.” Van het koppel is het vooral Thomas Van Sande (29) die ervaring heeft als bakker. Hij werkte na zijn studies in Ter Groene Poorte in Brugge al tien jaar als bakker bij twee verschillende bakkerijen. “Dat we ooit met een eigen bakkerij zouden starten, was al zo goed als uitgemaakt. Nu leek ons een geschikt moment”, vertelt Sien. “Voor mij zal het de grootste aanpassing zijn. Ik werkte als diëtiste in een eigen praktijk en in een woon- en zorgcentrum. Ik blijf dus wel actief in de voedingssector. Vooral het uur waarop ik moet opstaan zal even wennen zijn. Het is een zwaar beroep, maar we staan te popelen om eraan te beginnen.” Thomas en Sien zullen er ook voor zorgen dat er vrijdag en zaterdag in de namiddag nog vers gebakken pistolets te verkrijgen zullen zijn. De feestelijke opening zal niet gebeuren zoals ze zelf hadden gedacht. “We kunnen geen familie en vrienden uitnodigen voor een receptie en ook proevertjes zijn verboden”, vertelt Zien. “Maar dat laatste lossen we wel op met een attentie.”