Jochen Sucaet en KSCT Menen openen zondag competitie met thuismatch tegen Dikkelvenne: “Nu is het een echte test” Erik De Block

17 september 2020

14u27 0 Menen In het Vaubanstadion mag tweedenationaler KSCT Menen zondag de competitie openen tegen SC Dikkelvenne, dat is de nieuwe ploeg van topschutter David Cardon, Jonas Vervaeke en Matt Demets. Allen droegen nog het shirt van de grensploeg, waar de ervaren Jochen Sucaet één van de vele nieuwkomers is.

“Die eerste wedstrijd is traditioneel moeilijk in te schatten. Op aanvoerder Kevin Galloo na (operatie aan de knie, red.) is iedereen beschikbaar. Nu is het dus een echte test en dan staat iedereen op zijn scherpst”, aldus Sucaet. “We spelen thuis en dat zorgt voor extra druk. Elke competitiestart is raar. Er vallen in het begin van de competitie altijd verrassingen te noteren. We zullen er alvast alles aan doen om zondag de drie punten thuis te houden. Het is moeilijk in te schatten wat we van de ploeg mogen verwachten. Dat zal pas blijken na zeven à acht wedstrijden. Het zal een zware competitie zijn.”

Plaatje moet kloppen

Na zes jaar Winkel Sport volgde voor Sucaet drie jaar KVK Westhoek. “Het was financieel niet meer mogelijk om te blijven”, aldus Sucaet. “Ik wilde in dezelfde reeks aan de slag blijven, maar was niet van plan om in te gaan op de eerste, de beste aanbieding. Ook het financiële speelde een rol. Het hele plaatje moest eigenlijk kloppen. Ik heb bewust lang afgewacht en dan kwam daar nog eens corona bij. Daardoor hebben heel wat ploegen het financieel moeilijk. Qua verplaatsing is het voor mij wel beter vanuit Brugge richting Menen, in de plaats van naar Ieper. Dat speelde ook mee. Er kwamen uiteindelijk aanbiedingen van zes à zeven ploegen.”

“Bij KSCT Menen zit het gevoel met trainer Pascal Verriest en spelers goed. Met Axel Harinck en Gregory Mahau speelde ik nog samen. Op hen na kende ik hier wel niemand goed. Buiten een paar jongens tegen wie ik al speelde. We tellen erg veel spelers die nog niet in deze reeks aan de slag waren”, geeft Sucaet mee.

Dikkelvenne werd in de vorige ronde voor de beker uitgeschakeld. De fusieploeg verloor vorig weekend ook in de Beker in Tessenderlo op Thes Sport in. “We stonden niet voltallig, er ontbraken een paar spelers wegens persoonlijke reden”, aldus Sucaet.

Zoals nieuwkomer Lionel Vanleynseele. Hij is papa geworden.