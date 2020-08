Jeugdraad De Klinke cancelt geplande zomerbars in augustus: “Willen niet voortdurend champetter spelen”



Alexander Haezebrouck Maxime Petit

17 augustus 2020

18u26 0 Menen Jeugdraad De Klinke heeft de geplande zomerbars op 15 en 29 augustus afgelast vanwege de verstrengde coronamaatregelen. De eerste zomerbar in Bois de Boulogne was nochtans een succes. “We willen geen risico nemen en als we voor champetter moeten spelen is de lol er ook af”, klinkt het bij de Klinke.

Jeugdraad De Klinke wilde graag vier zomerbars organiseren in Menen. De eerste vond plaats begin juli in Bois de Boulogne en was een succes. Een tweede zomerbar kwam er niet omdat de jeugdraad geen gepaste locatie vond en in tijdsnood kwam te zitten. Daarna focuste de jeugdraad zich op de zomerbars in augustus waar een zomerbar zou plaatsvinden op het Sint-Jozefsplein en aan CC De Steiger. Toch wilden ze met de jeugdraad opnieuw naar Bois de Boulogne trekken. Door de verstrenging van de coronamaatregelen sinds begin augustus valt de planning volledig in elkaar. “De nieuwsberichten over vele besmettingen onder jongeren en de rol van het sociaal leven daarbij kwamen binnen bij ons en heeft ons doen besluiten om geen risico’s te nemen”, vertellen covoorzitters Louis Quartier en Nicky Mwiza. “Ondertussen waren we ook kostbare tijd verloren omdat het onduidelijk was of we onze goedkeuring al dan niet zouden kwijtspelen voor het organiseren van onze evenementen door de verstrenging van de regels. En we zien er ook de lol niet van in om de hele tijd voor champetter te moeten spelen. Daarom hebben we deze beslissing met pijn in het hart genomen.”

Zomerbar JOC ’t Kordon gaat wel door

Bij JOC ’t Kordon staat ook een zomerbar gepland op vrijdag 28 augustus vanaf 19 uur tot 23 uur. Die zomerbar gaat wel door, al zullen ook daar de coronamaatregelen strikt opgevolgd moeten worden.