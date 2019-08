Jeremy Vandoorne uit Lauwe speelt verteller in musical Sneeuwwitje Alexander Haezebrouck

19 augustus 2019

14u25 0 Menen Lauwenaar Jeremy Vandoorne heeft de rol als verteller te pakken in de musical Sneeuwwitje. De musical is een balletproductie. “Het is de eerste keer dat ik aan zoiets mee werk, maar ben super blij dat ze bij mij zijn terechtgekomen”, zegt Jeremy.

Jeremy Vandoorne is vooral bij de jeugd bekend als Xavier uit de kinderserie ROX en is daarnaast zelfstandig presentator en kinderanimator. “Gelukkig hoef ik niet mee te dansen met de balletdansers. Ik sta te popelen om eraan te beginnen”, zegt Jeremy. De Lauwenaar versierde eerder ook al enkele gastrollen in Familie. De musical wordt een mix van theater en ballet met live symfonisch orkest. De musical gaat door op 15 december in de Stadsschouwburg van Antwerpen en op 26 en 27 december in de Capitole in Gent.