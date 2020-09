Jan De Winter (RC Lauwe): “ik had een goed gevoel en besloot die allerlaatste vrijschop ook zelf te trappen” Erik De Block

24 september 2020

10u04 0 Menen Wat een geweldige ontlading bij Racing Lauwe woensdagavond in de eerste thuiswedstrijd tegen RC Waregem. Nieuwkomer Jan De Winter scoorde twee keer en trapte op vrijschop in de slotseconden de gelijkmaker (2-2) binnen. Het team van trainer Joachim Heytens haalde een 0-2-achterstand op.

“Ik vond het een redelijk gesloten wedstrijd”, vertelt de ervaren Jan De Winter. “Beide ploegen creëerden niet te veel kansen. Voor de rust vond ik ons niet zo goed. In de tweede helft ging het iets beter. Waregem was de eerste helft volwassener en beter in het veldspel. We gaven de twee doelpunten weg. RC Waregem opende de score na een hoekschop voor ons. Nadien scoorde Denzel Van Fleteren op vrijschop van heel ver. De bal botste in het pak en gleed door de staat van het veld (het regende, red) binnen.”

De aansluitingstreffer kwam er op strafschop wegens hands na een vrijschop van Jan De Winter. “Ik stond er te ver van om te oordelen over de beslissing van de ref”, zegt Jan. “Op het einde hadden we dan wat geluk. Eerder trapte ik met mijn wreef al een vrijschop net naast. Ik had een goed gevoel en besloot die allerlaatste vrijschop ook zelf te trappen.”

Na die later goal floot ref Benoit Salembier meteen af. “Vorig weekend in de openingsmatch op Oostduinkerke-Koksijde (3-2 verloren, red) verdienden we een punt en nu pakten we dat terug”, aldus de ex-speler van Eendracht Wervik. “Toen kregen we net voor en direct na de rust een doelpunt binnen. We moeten scherper voor de dag komen en net voor en na de rust harder en consequenter zijn. We kiezen veel voor lange ballen. Wat heel anders is dan in Wervik want daar was ik op het middenveld meer betrokken bij het spel.”

Jan De Winter (28) was van plan om met zijn vriendin Lore meer dan drie maanden op reis te gaan maar door het coronavirus viel dat allemaal in het water. “Normaliter zouden we weg zijn tot in oktober-november”, vertelt hij. “Ons café Barsol op ‘t Hoge in Kortrijk lieten we ondertussen over en is de kinderwens redelijk groot. Momenteel ben ik werkzoekende. Van opleiding ben ik regent Lichamelijke Opvoeding en Engels maar ik zoek een job als vertegenwoordiger.”