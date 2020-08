James vertaalde op vijf jaar tijd álle Lucky Luke-albums Joyce Mesdag

13 augustus 2020

17u41 0 Menen Een hele tafel nemen ze in beslag: alle 73 albums van Lucky Luke. James Vandermeersch uit Lauwe deed er vijf jaar over om die stuk voor stuk te vertalen. De uitgeverij oordeelde dat het na al die jaren -het eerste album dateert uit 1946- wel eens tijd was voor een hedendaagse vertaling. “Wat een zalige opdracht was dit”, blikt James met heel veel tevredenheid terug.

Het avontuur van James begon al in 2013, toen hij uitgeverij Casterman voorstelde om een album van Kuifje te vertalen in het Kortrijks dialect. Morris heeft roots in Kortrijk, en dus stemde de uitgeverij toe. James maakte toen ‘De Krabbe met de Goudne Skoar’n’, een vertaling van ‘De Krab met de Gulden Scharen’.

Dankzij het album kreeg James, die tot dan toe voornamelijk zakelijke en technische teksten vertaalde en daarnaast ook aan het werk was als gerechtstolk, een voet tussen de deur bij de uitgeverij. “Ik kreeg sindsdien regelmatig de vraag om stripalbums te vertalen, opdrachten die ik als fervente striplezer uiteraard telkens met beide handen heb gegrepen. Het kwamen steeds meer aanvragen binnen, en intussen -zo’n 300-tal stripalbums verder- kan ik er het grootste deel van mijn inkomen uit halen. Onder meer de populaire volwassenstripalbums Alex, Lefranc en Michel Vaillant passeren regelmatig door mijn vingers.”

Vijf jaar geleden kwam dan dé vraag: of hij niet álle 73 albums van Lucky Luke wilde vertalen. Hérvertalen, want ze zijn uiteraard al eens van het Frans naar het Nederlands vertaald. “Maar het eerste album dateert van in 1946. Het was wel eens tijd voor een hedendaagse vertaling, zonder woorden als ‘doch’ en ‘gij zult’, en met modernere referenties.” Een mooi voorbeeld: de Daltons die aan het poetsen zijn op een liedje. In de vertaling van James speelt het liedje ‘I want to break free’ van Queen in de achtergrond, een knipoog naar de videoclip waarbij Freddy Mercury aan het stofzuigen slaat.

“Ik vind dat enorm leuk om daarover na te denken, over manieren om leuke referenties in de vertaling te steken, of om woordspelletjes zo grappig mogelijk te maken in het Nederlands. Je vindt dat inderdaad niet zo snel, neen. Het gebeurt geregeld dat ik ’s nachts een ingeving krijg en snel naar beneden loop om het ergens op te schrijven.”

Albums die hij zelf vertaald heeft, leest James niet meer opnieuw. “Maar dat is niet omdat ik er geen zin meer in heb, eerder uit tijdsgebrek. Als ik een album mag vertalen, lees ik eerst alle voorgaande albums van die reeks, zodat er tussen mijn vertaling en alle voorgaande vertalingen geen stijlbreuk is. Naast mijn bed liggen drie torens van stripalbums die ik om die reden nog ‘moet’ lezen. Tot mijn eigen strips kom ik dus niet meer.”

Voor de reeks van Lucky Luke heeft James dat echter niet gedaan, de vorige vertalingen opnieuw gelezen. “Omdat ik sowieso álle albums mocht doen, en ik de vorige vertalingen dus volledig los kon laten. Enkel de titels hebben we behouden.”

Je hebt het intussen al tussen de regels gelezen: James kijkt niet op een uurtje als hij een opdracht aanvaardt. “Ik vind dat ook logisch, en ik zou het niet anders willen. Morris heeft er zijn levenswerk van gemaakt, van de albums van Lucky Luke. Ik zou het echt erg vinden mocht ik zijn levenswerk oneer aandoen door niet mijn uiterste best voor de vertaling doen.”