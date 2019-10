Jaar cel en torenhoge boetes gevorderd voor verkoop van namaak in Rijselstraat Bart Boterman

12u46 4 Menen Zes Fransen riskeren elk 1 jaar cel en 12.000 euro boete voor de verkoop van namaakspullen in twee winkels in de Rijselstraat in Menen, namelijk ISMA 59 en K F Retail. De twee vennootschappen hangt bovendien een boete van 80.000 euro boven het hoofd. De verkoop van namaak kwam aan het licht tijdens controles van de FOD Economie vorig jaar.

In beide zaken werden tientallen kledingstukken van dure merken aangetroffen. Enkel kledingmerk Hugo Boss stelde zich burgerlijke partij op het proces op de Veurnse rechtbank, vrijdagmorgen. In de winkels waren ook namaakhoesjes van bekende merken van smartphones te koop. De procureur vorderde een jaar cel voor allen en hoge boetes omdat ze in het verleden al voor namaak werden veroordeeld.

Milde straf gevraagd

Vier van de zes beklaagden kwamen opdagen op de rechtbank, namelijk twee broers en hun ex-partners, twee zussen. Door de perikelen met justitie zouden ze uit elkaar zijn. Op het proces was onduidelijkheid over wie precies zaakvoerder was van welke vennootschap en wie in welke winkel werkte. Enkelen deden alsof ze niet wisten dat het om namaakspullen ging, of stelden dat ze pas ontdekten dat het namaak was toen de spullen afgeleverd waren. Ze vroegen de vrijspraak of een milde straf.

Maar de procureur stelde dat ze na een eerdere veroordeling gewoon verder deden met de verkoop van namaak en maar al te goed wisten waarmee ze bezig waren. Er werd ook een beroepsverbod gevorderd door het openbaar ministerie. Vonnis 15 november.