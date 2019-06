Isolatie nieuwbouwappartementen vat vuur tijdens asfalteringswerken Alexander Haezebrouck

17 juni 2019

16u13 4

Tijdens asfalteringswerken aan een complex met luxe-appartementen in aanbouw langs de Koningin Astridlaan in Lauwe, vatte maandagmiddag isolatie vuur. De arbeiders waren op het terras van het appartement op het gelijkvloers bezig met asfalteringswerken toen het mis ging. De arbeiders sloegen meteen alarm. “De isolatie tussen de binnen- en buitenmuur vatte vuur”, zegt Dirk Vens van het hulpverleningszone Fluvia. “We hebben gaatjes geboord in de muur en via die gaatjes met een soort tuinslang de vlammen geblust. Dat is redelijk snel gelukt.” De luxueuze appartementen zelf van residentie Blanc De Lys bleven gevrijwaard. Door de brand was de Koningin Astridlaan in Lauwe een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.