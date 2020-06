Inwoners nemen afscheid van overleden geliefden tijdens rouwstoet: “Erg waardevol voor wie verlies moet verwerken” Joyce Mesdag

20 juni 2020

17u52 10 Menen Door de straten van Menen trok zaterdag een rouwstoet om de coronaslachtoffers te herdenken. Iedereen die tijdens de coronacrisis een geliefde is verloren, kreeg op die manier de kans om afscheid te nemen, iets wat door de vele coronamaatregelen amper mogelijk was de voorbije weken. “We hebben de mensen troost willen bieden, en dat is gelukt”, zegt schepen Angelique Declercq (sp.a).

Een geliefde moeten afgeven is sowieso moeilijk, maar de voorbije weken maakten de vele coronamaatregelen afscheid nemen nog veel moeilijker. Begrafenissen gebeurden verplicht in intieme kring, en geliefden konden elkaar niet eens opzoeken om elkaar te steunen bij een groot verlies. Daarom organiseerde de stad Menen een rouwstoet, om al wie tijdens de afgelopen weken iemand is verloren, toch de kans te geven om stil te staan bij dit overlijden.

“Mooi initiatief”

De stoet bestond uit een paard met een koets, en een kunstwerk. Beeldend kunstenaar Johan Tahon maakte het tijdens de lockdown. De stoet passeerde in de drie deelgemeenten. Bewoners kregen de kans om brieven aan hun overleden naasten en aan de helden van de coronacrisis, en woorden van troost voor wie iemand verloor in de koets te leggen. “Ik heb vandaag de kinderen meegebracht om naar de stoet te komen kijken”, zegt Robin Huyghebaert, met dochtertje Abigail en pleegkindjes Etan en Nathan. “Ik heb hen uitgelegd dat het geen gewone feestelijke stoet was, maar een stoet om mensen te herdenken die overleden zijn. Wij hebben gelukkig niemand verloren, maar ik vind het wel een heel mooi initiatief dat erg waardevol kan zijn voor de mensen die wél iemand hebben moeten afgeven.”

Toen de stoet voorbij kwam, kreeg Bryna Carton het even moeilijk. “Ik ken iemand via mijn werk die overleden is aan corona. Naar de begrafenis ben ik niet kunnen gaan, en dat voelt wel heel raar. Deze stoet heeft voor mij wel een sterke betekenis.”

Positieve reacties

“We hebben geprobeerd om mensen met dit sereen ritueel troost te bieden, en daar zijn we wel in geslaagd”, zegt schepen Angelique Declercq (sp.a). “We hebben heel wat positieve reacties gekregen van nabestaanden. Het was zo vreemd om afscheid te moeten nemen, en daarbij elkaar niet te kunnen opzoeken, of elkaar vast te pakken…”

“De kaartjes en brieven, die geadresseerd zijn aan ziekenhuizen, zorgcentra of aan inwoners die iemand verloren zijn de voorbije weken, gaan we rechtstreeks aan hen bezorgen”, zegt Declercq. “De andere kaartjes en brieven die bij de stoet werden opgehaald, gaan we bundelen in een tentoonstelling in De Steiger deze zomer.”