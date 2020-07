Instagrampagina schepen Griet Vanryckegem (N-VA) gehackt Alexander Haezebrouck

27 juli 2020

18u09 0 Menen De Instagrampagina van Menens schepen Griet Vanryckegem (N-VA) werd afgelopen weekend gehackt. Een onbekende vroeg in haar naam om telefoonnummers van haar contacten op Instagram. Wie erop inging, werd gevraagd een code te sturen. Het gaat om phishing.

De gsm van schepen Griet Vanryckegem stond zondagvoormiddag plots roodgloeiend. “Mensen verwittigden me dat er iets vreemds aan de hand was met mijn Instagramaccount. Ze vonden het raar dat ik naar hun gsm-nummer had gevraagd, terwijl ik hun nummer al lang heb”, vertelt ze. “Iemand had mijn account gehackt en in mijn naam dat berichtje gestuurd. De meesten gingen er gelukkig niet op in. Enkelen die er wel op ingingen, kregen daarna een berichtje met een code die ze moesten sturen om een bon te winnen. Van zodra ik op de hoogte was, heb ik een waarschuwing geplaatst op mijn Facebook- en Instagramaccount en mijn wachtwoord veranderd. Sindsdien is het probleem verholpen. Dit is best een eng gevoel. Ik denk dat ik gewoon een lukraak slachtoffer ben geweest.” Opvallend: ook een schepen in Mechelen werd afgelopen weekend slachtoffer van bijna exact dezelfde feiten. Iemand maakte een kopie aan van het instagramprofiel van Mechels schepen Koen Anciaux (Open Vld) en vroeg ook daarin naar gsm-nummers. Instagram verwijderde ondertussen dat account.