Inspraakmoment over dierenwelzijn Joyce Mesdag

08 september 2019

De stad Menen organiseert in 2019 op Werelddierendag, 4 oktober, een inspraakmoment over dierenwelzijn. “Dat moment vindt plaats om 14u in de Raadzaal in het stadhuis van Menen”, zegt Virginie Breye, Schepen van Dierenwelzijn. “We geven er met de beleidsploeg een stand van zaken over lopende projecten rond dierenwelzijn en gaan hierover in gesprek met de aanwezigen. Vragen of suggesties over dierenwelzijn mogen ook vooraf bezorgd worden via dierenwelzijn@menen.be.”