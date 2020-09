Ingrijpende werken in Moeskroenstraat uitgesteld door afgekeurde signalisatie



Alexander Haezebrouck

05 september 2020

17u40 0 Menen De aangekondigde ingrijpende nutswerken in de Moeskroenstraat van 7 tot 25 september worden uitgesteld. De stad stelde de werken uit omdat ze de signalisatie afkeurden. De stad deed samen met de politie verbeteringsvoorstellen.

Door de werken zou de Moeskroenstraat, een centrale as in Rekkem, afgesloten worden. De Moeskroenstraat zou niet toegankelijk zijn voor het autoverkeer vanaf de Sint-Niklaasdreef tot de Plaats. De Lauwestraat zou afgesloten worden vanaf de Fonteinstraat. Omdat de werken zo ingrijpend zijn voor het plaatselijk verkeer hecht de stad veel belang aan de signalisatie, en die kan volgens schepen van Openbare Werken Patrick Roose (sp.a) beter. Onder andere een fietshandelaar, houthandelaar, café, bakker en restaurant zouden bijna drie weken moeilijk bereikbaar zijn. “We willen minder hinder en een betere bereikbaarheid”, zegt schepen Roose. “Samen met de politie hebben we enkele verbeteringsvoorstellen gedaan.” Wie van Lauwe richting Menen wil, zal tijdens de werken via Wevelgem moeten rijden. Wie vanuit Rekkem richting Menen wil of omgekeerd, volgt volgens de stad Menen best de omlegging via de E17, E403 en A19. Wanneer de nutswerken door Fluvius en de Watergroep dan wel uitgevoerd zullen worden, hangt af van hun planning. Die ingrijpende nutswerken zijn echter nog maar het begin. Volgend jaar zullen in opdracht van de stad nog rioleringswerken plaatsvinden; goed voor 2 miljoen euro. Die werken zullen nog veel langer duren. De precieze timing daarvan wordt later gecommuniceerd.

