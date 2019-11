Inbrekers raken woning binnen via ongesloten achterdeur VHS

24 november 2019

19u19

Op Steenland in Rekkem werd ingebroken in een vrijstaande woning. Dat gebeurde zaterdagmorgen rond twee uur. De daders openden eerst de garagepoort die niet afgesloten was. Maar omdat daar materiaal stond gestapeld, raakten ze niet binnen. Achteraan de woning lukte dat wel, via een ongesloten achterdeur. Zo raakten ze toch opnieuw in de garage die als bureelruimte is ingericht. Ze doorzochten daar enkele lades maar namen niks mee. De politie onderzoekt de zaak.