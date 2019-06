Inbrekers kennen weinig succes tijdens Pinksterweekend Alexander Haezebrouck

10 juni 2019

10u53 0 Menen Tijdens het Pinksterweekend hebben inbrekers geprobeerd om op twee plaatsen in Menen en Wevelgem in te breken. In Wevelgem slaagden ze er in een tuinhuis binnen te dringen, maar vonden weinig waardevols, in een woning in Menen raakten ze niet binnen.

De inbrekers probeerden in de nacht van vrijdag op zaterdag in een woning langs de Ostenstraat in Menen in te breken. Ze stampten een ruitje van de voordeur stuk, en aan de binnenzijde van de voordeur werd ook het PVC-paneel beschadigd. De inbrekers slaagden er evenwel niet in om binnen te raken en moesten zonder buit afdruipen. In de Vlaskapelstraat in Wevelgem slaagden inbrekers er wel in om een tuinhuis binnen te dringen. Ze slaagden erin de deur open te wringen. Volgens de eerste vaststellingen werd in het tuinhuis niets gestolen. De politie onderzoekt de zaak. Voorlopig zijn de daders spoorloos.