Inbrekers forceren schuifdeur en gaan met er met kassa vandoor in fruit- en groentewinkel ’t Appelke Alexander Haezebrouck

25 juni 2020

16u14 0 Menen Inbrekers sloegen in de nacht van woensdag op donderdag toe in fruit- en groentewinkel ’t Appelke langs de Moorselestraat in Menen. “Ze hebben onze toegangsdeur geforceerd en zijn er met de kassa en een geldpotje vandoor gegaan”, vertelt medezaakvoerder Nicolas Vanooteghem.

“We hebben het ’s morgens opgemerkt toen we in de winkel kwamen”, vertelt medezaakvoerder Nicolas Vanooteghem van ’t Appelke. “Onze schuifdeur was stuk gemaakt. Onze kassa en een geldpotje zijn verdwenen. Daar stak enkel wat kleingeld in, maar toch. Gelukkig hebben ze onze weegschaal niet op de grond gegooid, want dat kost ook redelijk wat geld.” Vooral de schade aan onze toegangsdeur is groot. “Die konden we gelukkig donderdagvoormiddag al laten herstellen. Het is ondertussen toch al de derde keer in enkele jaren tijd dat we te maken krijgen met inbrekers. Hun buit is telkens miniem, want hier blijft ’s avonds nooit veel geld liggen.” De politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek en onderzoekt de zaak. Voorlopig is van de daders geen enkel spoor.