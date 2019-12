Inbrekers druipen twee keer af zonder buit AHK

08 december 2019

Inbrekers hebben afgelopen weekend tot twee keer toe moeten afdruipen zonder buit bij poging inbraken in Lauwe en in Rekkem. In Lauwe drong een inbreker binnen in de tuin van een woning langs de Lauwbergstraat. Hij probeerde het schuifraam uit het slot te heffen, maar dat lukte niet. De inbreker gaf al snel de moed op en verdween zonder buit, maar richtte wel schade aan. Op de LAR in Rekkem merkte een verantwoordelijke vrijdag schade op aan één van de dakkoepels en aan het pompsysteem van een toegangsdeur van een bedrijf. Op het eerste zicht bleek niets gestolen en raakten de inbrekers ook hier niet binnen. De politie onderzoekt de zaak. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.