Inbreker slaat tweede keer in een week in zelfde woning toe (maar raakt deze keer niet binnen) VHS

02 februari 2020

10u41 0 Menen Bij de politie liep zaterdagmorgen een melding binnen van een inbraakpoging in een leegstaande woning in de Dronckaertstraat in Rekkem. Merkwaardig genoeg bleek dat vorig weekend ook al het geval.

Dit keer trof de politie inbraaksporen aan op de voordeur. Ook de deurstijl was beschadigd. Het lijkt er echter op dat de dader deze keer niet binnen geraakt is. De politie gaat ervan uit dat de inbraakpoging het werk is van dezelfde dader als vorige week.