Inbreker op bromfiets op heterdaad betrapt, maar kan ontkomen aan politie AHK

01 december 2019

17u49 0 Menen Een inbreker die op dievenpad was met een bromfiets werd zaterdagmorgen omstreeks vier uur ’s morgens op heterdaad betrapt door een bewoner van Ter Beke in Menen. De politie kon de achtervolging nog inzetten maar vond enkel zijn bromfiets en helm terug.

Het was een bewoner van Ter Beke in Menen die zaterdagmorgen omstreeks 4 uur plots wakker werd door lawaai aan zijn voordeur. Toen hij buiten ging kijken, zag hij hoe een man probeerde in te breken in zijn geparkeerde auto. De dader zette het op een vluchten met zijn bromfiets. De bewoner verwittigde meteen de politie die snel de achtervolging kon inzetten en reden de bromfietser achterna. De verdachte reed plots een wandelpad in, verloor de controle over zijn bromfiets en viel. De inbreker vluchtte daarna te voet weg. De politie vond de bromfiets en de helm iets verderop terug maar raakte het spoor van de verdachte kwijt. De bromfiets bleek diezelfde nacht gestolen te zijn door twee onbekenden die geweld hadden gebruikt bij de diefstal. De bromfiets werd ondertussen teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. De politie onderzoekt de zaak verder en zoekt de verdachten.