Inbraak in woning: twee ramen opengebroken VHS

08 september 2019

23u12 0

Langs de Brugstraat in Menen werd vrijdag bij klaarlichte dag ingebroken in een woning. Twee ramen aan de voorzijde werden met een onbekend voorwerp opengebroken. Een slaapkamer op de eerste verdieping werd doorzocht. Of er bij de inbraak ook iets werd buitgemaakt, is niet duidelijk. De politie voert een onderzoek.