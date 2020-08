In totaal 18 besmettingen op één week tijd in Menen en Wevelgem: beiden overschrijden alarmdrempel, twee besmettingen in WZC



Alexander Haezebrouck

11 augustus 2020

18u32 12 Menen In Menen en Wevelgem is de afgelopen week het aantal besmettingen met Covid-19 opnieuw toegenomen. In Menen gaat het om 8 besmettingen in zeven dagen tijd, in Wevelgem om 10 besmettingen waarvan twee besmettingen in een woon-zorgcentrum.

Zowel Menen als Wevelgem hebben nu de eerste alarmdrempel van 20 besmettingen op 100.000 inwoners overschreden. “Er is geen paniek maar we prediken toch voorzichtigheid”, zegt waarnemend burgemeester Patrick Roose (sp.a) van Menen. “Het gaat om niet geclusterde besmettingen. Wat we wel zien is dat er nu veel meer jongeren besmet raken dan tijdens de eerste golf. Het grootste deel van onze besmette inwoners zijn twintigers, enkele van hen komen net terug van reis. Daarom vragen we ook om bij thuiskomst van een rode of oranje zone de quarantaine strikt na te leven. Ga zeker niet meteen opnieuw over naar de orde van de dag en je grootouders bezoeken ofzo.”

Besmetting WZC Sint-Camillus

Ook in Wevelgem stijgt het aantal besmettingen opnieuw een beetje. Daar zitten ze nu aan 32 besmettingen op 100.000 inwoners, de alarmdrempel ligt op 20. In het WZC Sint-Camillus werden twee bewoners positief bevonden op het coronavirus. “De bewoners verblijven momenteel in quarantaine op hun kamer”, laat het WZC weten. “Alle bewoners, medewerkers, vrijwilligers, jobstudenten die de laatste 7 dagen op de afdeling hebben gewerkt, zullen eerstdaags getest worden. De bezoekregeling in de afdeling wordt voorlopig stopgezet.”