In een week elf nieuwe besmettingen in Menen Peter Lanssens

26 juli 2020

09u03 310 Menen Er waren in een periode van zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli 82 nieuwe coronabesmettingen in Zuid-West-Vlaanderen, waarvan elf in Menen. Dat blijkt uit cijfers van zeven regionale labo’s, die aan welzijnsintercommunale W13 zijn bezorgd, waar Philippe De Coene (sp.a) voorzitter van is.

Er was in Menen een enorme piek op woensdag 22 juli, toen er acht nieuwe gevallen waren. Op maandag 20 juli waren er twee gevallen, op vrijdag 24 juli eentje. Het gaat over positieve testen voor de zone Menen en deelgemeenten Rekkem en Lauwe. De situatie is nu stabiel in Groot-Menen, maar dat kan een momentopname zijn. Menen zit nog een eind boven de alarmdrempel van twintig besmettingen, als we het reëel aantal besmettingen naar 100.000 inwoners omrekenen. In Menen zijn er dat nu 32,80 op 100.000. Er is een mondmaskerplicht in De Barakken, waar er druk winkeltoerisme is door Noord-Fransen. Er is ook een mondmaskerplicht in openbare ruimtes, zoals in het stadhuis en de bib.