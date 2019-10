Illegalen aangetroffen in aanhangwagen op parking Lar Alexander Haezebrouck

20 oktober 2019

Op de Parking in Rekkem werden zaterdagmorgen acht personen aangetroffen in de aanhangwagen van een vrachtwagen die vanuit Bologna in Italië kwam. Een werknemer van Widem Logistics hoorde plots verdachte geluiden komen vanuit een aanhangwagen. Toen ze die open deden bleken tot hun grote verbazing maar liefst ach personen in de aanhangwagen aanwezig te zijn. De politie werd meteen verwittigd en kwam ter plaatse. Het ging om vier Irakezen en vier personen uit Koeweit. De acht personen werden eerder al gevat in Frankrijk maar slaagden er nadien toch in om opnieuw in een aanhangwagen te kruipen. Na overleg met de Dienst Vreemdelingenzaken moesten zes personen van de acht het Belgisch grondgebied onder bevel verlaten. Eén persoon mocht beschikken en één minderjarige mocht na het inschakelen van de dienst voogdij ook beschikken.