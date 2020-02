Identiteitskaart gestolen? Vanaf maart doe je in Menen, Wevelgem en Ledegem maar 1 keer aangifte Alexander Haezebrouck

25 februari 2020

19u22 0 Menen Vanaf volgende maand hoeven inwoners van Menen, Wevelgem en Ledegem nog maar één aangifte te doen als ze hun identiteitskaart of rijbewijs kwijt of gestolen zijn. Tot nu toe moesten de inwoners zowel bij de gemeente als bij de politie een aangifte te doen. Vanaf maart volstaat een aangifte bij de gemeente.

“De oude procedure was te omslachtig, we zijn daarom op zoek gegaan naar een betere oplossing”, zegt hoofdinspecteur Debby Bouckenooghe van de politiezone Grensleie. “De nieuwe werkwijze maakt het voor de burger een heel pak eenvoudiger om de aangifte te doen. Vanaf maart hoef je niet meer naar de politie te stappen bij verlies of diefstal van je identiteitskaart of rijbewijs. Een aangifte bij je stad of gemeente volstaat. Concreet gaat het over alle identiteitsdocumenten, dus ook de Kids-ID, rijbewijs of reispaspoort. Voor verblijfskaarten moet je nog altijd in het politiekantoor aangifte doen. “Bel ook altijd eerst naar DOCSTOP voor je naar het gemeentebestuur trekt”, zegt Debby Bouckenooghe. “Dat kan 24 uur op 24 op het nummer 0800/21.23.21.23. Op die manier zorg je ervoor dat er geen frauduleus gebruik meer mogelijk is van jouw documenten. Als er sprake is van een diefstal met geweld, of als jouw documenten zijn gestolen bij een inbraak, dan moet je uiteraard nog altijd eerst aangifte doen bij de politie. Dit type feiten valt niet onder de categorie ‘eenvoudige diefstal’.