Hypergevoelige én Belgische thermometer boomt in coronatijden: “Kunnen de vraag niet bijhouden, al zijn er nog geen bestellingen uit eigen land” Alexander Haezebrouck

03 maart 2020

15u45 14 Menen Het bedrijf AvalisiA uit Menen bracht in november een nieuwe scanner op de markt waarmee je in een handomdraai kan weten of iemand koorts heeft of niet. Zo kan je ook snel weten wie mogelijk besmet is met het coronavirus. “Het is momenteel hyperdruk, we krijgen van overal aanvragen, tot zelfs in het Midden-Oosten.”

Het coronavirus maakt ons ongerust en de economie ziet erdoor af. Maar voor het bedrijf AvalisA uit Menen betekent het booming business. In november bracht het een nieuwe koortsscanner op de markt. “Met die scanner kunnen we tot op 0,03 graden weten of iemand koorts heeft of niet”, vertelt zaakvoerder Nico Ramacker (47). “Het bevat een infraroodsysteem en een visuele scan die met artificiële intelligentie werkt. In één uur tijd kan de scanner tot 3.000 mensen scannen. Een ideaal systeem dus om bijvoorbeeld op luchthavens, treinstations of andere plaatsen waar veel mensen passeren, te scannen wie koorts heeft en dus mogelijk besmet is met het coronavirus.”

25.000 euro per stuk

Om te weten of een persoon effectief besmet is met het virus, moet die persoon wel nog controles laten uitvoeren bij de dokter. Ondertussen verkoopt de scanner van het bedrijf als zoete broodjes na het uitbreken van het coronavirus, terwijl één exemplaar toch 25.000 euro kost. “Ondertussen zijn al zo’n 100 toestellen de deur uit sinds het uitbreken van het coronavirus”, zegt Nico. “We krijgen bestellingen vanuit Portugal, Kroatië,... Overal in Europa, tot zelfs in het Midden-Oosten. We kunnen amper nog volgen.” Opvallend: ons land plaatste nog geen bestelling bij AvalisiA. “Geen idee waarom België achterblijft. Een beetje laksheid zeker?”, stelt Nico.

Ontwikkeld om terrorisme tegen te gaan

De superscanner van AvalisiA werd eigenlijk helemaal niet ontwikkeld om griepvirussen te scannen. “We hebben deze scanner in november voor het eerst voorgesteld op een beurs voor politie- en militair materiaal als hulpmiddel om terrorisme tegen te gaan”, vertelt Nico Ramacker. “Een persoon die nerveus is, heeft automatisch een beetje warmer dan een andere persoon. Met die scanner kunnen we dus heel snel de personen opsporen die iets warmer hebben en dus mogelijk terroristische motieven hebben. Maar evengoed meten we er dus ook mee wie koorts heeft.”