Houtzagerij krijgt fikse boete voor arbeidsongeval waarbij jongeman vingers verloor Siebe De Voogt

20 november 2019

15u21 0 Menen Houtzagerij Multiform uit Menen heeft in de Brugse rechtbank een geldboete van 21.600 euro, waarvan 7.200 effectief, gekregen voor een zwaar arbeidsongeval. Vier jaar geleden belandde een 24-jarige man uit Roubaix met z’n hand in een zaagmachine. Hij verloor twee vingers en zag z’n droom om dokter te worden uit elkaar spatten.

Het ongeval dateert van 7 december 2015, maar kwam pas dit najaar voor de correctionele rechtbank in Brugge. Een toen 20-jarige Franse geneeskundestudent was die dag als interim aan de slag bij houtzagerij Multiform, dat op dat moment nog in Menen was gevestigd. “Bij aankomst was hem getoond hoe hij hoeken van een paneel moest zagen met de zaagmachine”, aldus de arbeidsauditeur. “De arbeiders toonden het slachtoffer echter niet hoe hij de machine kon stoppen en leerden hem meteen een onorthodoxe manier van werken aan. De man moest vier platen in één keer zagen. Het ging puur om tijdswinst.”

Vingers kwijt

Toen de machine blokkeerde, probeerde A.R. stukjes hout te verwijderen. Hij belandde echter met z’n hand in de machine. “De wijs- en middelvinger van het slachtoffer moesten geamputeerd worden en hij liep ook verschillende andere breuken op in z’n andere vingers. Z’n studies heeft hij door het ongeval moeten stopzetten.” Onderzoek bracht volgens het arbeidsauditoraat aan het licht dat de interimkracht nooit aan die machine had mogen tewerkgesteld worden. Hij had immers geen specifieke opleiding genoten en kreeg niet voldoende instructies. Het bedrijf verhuisde intussen naar Estaimpuis en had de rechtbank om een milde straf gevraagd. “Het ongeval had nooit mogen gebeuren”, pleitte hun advocate Sara Torrekens. “Kort voordien onderging het bedrijf een schaalvergroting, waardoor ze in tegenstelling tot voorheen ook met uitzendkrachten begonnen te werken. Voortaan werken ze met een structureel onthaalbeleid, waardoor hun arbeiders de nodige instructies krijgen.”