Hospitaalstraat officieel geopend als fietsstraat

02 september 2019

18u19 0 Menen De Hospitaalstraat is maandag op de eerste schooldag officieel geopend als fietsstraat. In de Hospitaalstraat ligt ook de Gemeentelijke Basisschool De Wonderwijzer. “In een fietsstraat mogen automobilisten geen fietsers inhalen en de snelheid is beperkt tot 30 kilometer per uur”, zegt schepen van mobiliteit Patrick Roose (sp.a).

Het initiatief om van de Hospitaalstraat een schoolstraat te maken kwam van het schoolbestuur zelf. “We verwelkomen dan ook alle ideeën die de verkeersveiligheid voor kinderen kunnen vergroten met open armen”, zegt schepen van mobiliteit Patrick Roose (sp.a). “We zijn ook in gesprek met andere scholen om het concept van een schoolstraat. Dat is een straat waar gemotoriseerd verkeer tijdens bepaalde uren niet toegelaten is. Meestal is dit aan het begin en einde van de schooldag.”