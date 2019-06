Honderden vrienden en familie nemen afscheid van oud-scoutsleider Benjamin Deltour (26) Alexander Haezebrouck

29 juni 2019

19u11 0 Menen Enkele honderden vrienden en familie namen zaterdagnamiddag afscheid van hun favoriete oud-scoutsleider Benjamin Deltour (26) uit Lauwe. De jongeman overwon lymfeklierkanker, maar er traden te veel complicaties op waarbij Benjamin uiteindelijk stierf door een longfalen. “Je was een pracht van een zoon”, zei vader Lieven Deltour.

“Ondanks je enorme zware strijd hebben we je nooit horen klagen”, zei papa Lieven Deltour tijdens de uitvaart. “Je zat vol levenslust. De ziekte heb je klein gekregen, helaas traden er te veel complicaties op. Nu moeten we ons troosten met de gedachte dat je lijdensweg voorbij is. We hebben je maar 26 jaar mogen kennen, maar het waren wel 26 prachtige jaren.” Benjamin Deltour kreeg na een lange strijd van zo’n twee jaar de ziekte van Hodgkin klein. Dat is een vorm van lymfeklierkanker. Hij overwon de ziekte mede dankzij zijn broer, die een stamceltransplantatie mogelijk maakte. Ook speciale medicatie uit het buitenland hielp, want Benjamin was resistent tegen andere medicijnen. Er werden eind 2018 ook heel wat acties op poten gezet om de speciale medicatie mee te helpen bekostigen. De scouts verkochten bijvoorbeeld 120 kilogram marsepein in Lauwe. Ze verkochten ook 300 Irish Coffees op Kerst in Lauwe. En er was op het sportcentrum Weimeersen in Rollegem een benefietmatch van De Queens, de damesploeg van rugbyploeg RC Curtrycke uit Kortrijk. Benjamin was een trouwe supporter. Hij volgde enkele jaren alle wedstrijden van De Queens. “Ik bewonder jou zo ongelooflijk hard”, zei zus Lize. “Je zei tegen mij altijd dat ik iets sterker moest zijn. Wel nu zal ik sterker zijn, voor jou broere.”