Hitte lokt opnieuw zwemmers naar de Leie langs Sluizenkaai (ook al mag het niet) Alexander Haezebrouck

07 augustus 2020

15u05 1 Menen Het is een weerkerend fenomeen in Menen bij een hittegolf: velen zoeken verkoeling in de Leiarm langs de Sluizenkaai, waar nochtans een zwemverbod geldt. “Als we het opmerken, halen we hen eruit”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie (Menen, Wevelgem, Ledegem).

Het zwemverbod staat ter plaatse aangeduid met een bord. De veiligheid van de zwemmers kan er niet gegarandeerd worden. Toch kwamen zowel donderdag als vrijdag al enkele mensen genieten van een verboden duik in de Leie. Vrijdag zagen we er zelfs een gezin uit La Louvière. “We zijn met de fiets onderweg naar de kust”, vertellen ze. “We stoppen hier even om te verfrissen. Dat het niet mag? Oei, dat wisten we niet.” De politie kwam donderdag al ter plaatse om zwemmers uit het water te halen. “We treden vooral sensibiliserend op”, zegt commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “Meestal zeggen mensen dat ze niet op de hoogte waren van het verbod. Meteen met gasboetes zwaaien doen we niet. We noteren wel de namen van de overtreders en er hangt een camera.” Dit weekend gaat aan de overkant in Halluin, op Frans grondgebied, het gratis evenement ‘Halluin plage’ door. Ook dan mag er niet gezwommen worden en houdt de politie een oogje in het zeil. “We hebben een goede samenwerking met de Fransen. Zij zouden dit opvolgen”, besluit Vannieuwenhuyse.