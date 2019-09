Historische schuilkelder onder stadhuis langer open voor het publiek Alexander Haezebrouck

26 september 2019

14u29 0 Menen De historische schuilkelder onder het stadhuis in Menen blijft langer open voor het publiek. “Vooral de schuilkelder blijkt erg in trek bij onze themawandelingen om de bevrijding te herdenken met 500 bezoekers”, zegt schepen van erfgoed Griet Vanryckegem (N-VA). De schuilkelder blijft open tot en met acht november.

De stad Menen werkte een herdenkingsprogramma in elkaar om de bevrijding van de stad 75 jaar geleden te herdenken. Daarbij werkten ze themawandelingen uit waarbij je ook de schuilkelder onder het stadhuis en de Grote Markt kan bezoeken. Die themawandelingen werden erg gesmaakt door de Menenaar. “Meer dan 200 wandelaars namen deel aan de themawandelingen in september die de deelnemers kennis lieten maken met de helden van het verzet en hun acties”, zegt schepen van toerisme Virginie Breye (N-VA). De schuilkelder onder het stadhuis lokte maar liefst 500 kijklustigen en is de grote publiekstrekker. “Daarom hebben we beslist om de schuilkelder langer open te stellen tot en met acht november, en dat tijdens de openingsuren van het stadhuis.” Het stadhuis is elke weekdag open van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag is het stadhuis ook in de namiddag open van 14.00 uur tot 17.00 uur en op donderdagnamiddag van 16.30 uur tot 18.30 uur.