Henri Mestdagh (16) burgemeester voor één dag van Menen Alexander Haezebrouck

17 oktober 2019

19u16 1 Menen De 16-jarige Henri Mestdagh uit Komen was donderdag burgemeester van Menen voor één dag. Dat gebeurde via de vzw YOUCA waarbij jongeren voor één dag een job overnemen voor het goede doel. “Heel tof om dat eens van dichtbij mee te maken”, vertelt Henri.

Henri Mestdagh (16) uit Komen stuurde zelf een mail naar burgemeester Eddy Lust of hij voor de YOUCO dag niet voor één dag burgemeester van Menen kon zijn. Burgemeester Lust ging meteen akkoord. “Pas daarna hebben ze bij YOUCO die job ook online gezet en kon ik dat doen zodat alles geregeld was. Ik moest om 8.15 uur op het kabinet van de burgemeester zijn om een eerste persmoment voor te bereiden. Daarna hebben we een gedenksteen onthuld in Lauwe voor twee gesneuvelde Britse vliegeniers die honderd jaar geleden hier sneuvelden. Na het middagmaal zijn we terug naar het stadhuis geweest om vandaaruit naar een nieuw persmoment te gaan van de politie. Erna was er nog een vergadering. Ik vond het heel interessant om dit eens van dichtbij mee te maken.”