Helft bestuur Neos Rekkem besmet met corona Alexander Haezebrouck Xavier Coppens

09 oktober 2020

18u33 4 Menen Het coronavirus heeft toegeslagen bij de seniorenvereniging Neos Rekkem. Daar zijn ongeveer de helft van de 10 bestuursleden besmet met het virus. “Alle activiteiten zijn afgelast voor de rest van het jaar”, laat voorzitter Hervé Seys (75) weten die ook positief heeft getest.

Neos is een netwerk van ondernemende senioren. De afdeling in Rekkem telt 328 leden. “We doen vaak activiteiten en deden dat sinds de coronacrisis vooral buiten”, vertelt voorzitter Hervé Seys (75). “Wandelen, fietsen, noem maar op. Nu worden we plots getroffen door het coronavirus. Van alle 10 de bestuursleden en hun partners hebben op dit moment te helft positief getest op het coronavirus. Zelf kreeg ik het nieuws donderdagavond van mijn dokter. Nochtans voel ik me niet ziek. Gezien mijn leeftijd hoop ik dat het ook erg snel weer weg zal zijn. Mijn echtgenote ondergaat woensdag een test.” Hervé zit enorm verveeld met de zaak. “We moeten toegeven dat niet iedereen bij ons de regels erg strikt volgde. Ik wilde de activiteiten al inperken, maar anderen zagen er geen graten in. Het zijn niet alleen de jongeren die de regels aan hun laars durven lappen, de ouderen ook. Hopelijk komen we hier allemaal zonder kleerscheuren door. De activiteiten zijn alleszins opgeschort tot eind dit jaar.”