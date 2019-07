Heel weekend beachvolleybal op Groentemarkt Alexander Haezebrouck

10 juli 2019

14u23 0 Menen Dit weekend gaat de vierde editie van ‘Menen beacht’ door, waarbij het hele weekend beachvolleybalmatchen plaatsvinden op de Groentemarkt in Menen. “Door te verhuizen naar de Groentemarkt hopen we ook passanten te laten proeven van de sfeer naast het terrein”, zegt organisatrice Anne Verhelst.

In vergelijking met andere jaren wordt dit jaar geen manche van het Belgisch kampioenschap Beachvolley georganiseerd. “De focus bij de club lag de voorbije maanden vooral op het bewerkstelligen van de doorstart van de club op het hoogste niveau”, zegt organisatrice Anne Verhelst. “Daarom hebben we beslist om dit jaar geen profmanche te organiseren. Maar we hebben wel gezorgd voor een uitgebreider programma.” Op vrijdag staat het bedrijventoernooi met barbecue op het programma, op zaterdag het recreantentoernooi en op zondag is er het G-netbaltoernooi en het kubbtoernooi. “Die twee laatste zijn twee nieuwigheden in het programma. Zondagnamiddag speelt de top van het Belgische beachvolleycircuit ook nog een exhibitietoernooi.” Wie op vrijdag graag wil aanschuiven aan de barbecue kan zich inschrijven via de website of via beach@volleymenen.be