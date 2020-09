Heel wat verwaarloosde dieren in beslag genomen bij particulier in Menen Bart Boterman

11 september 2020

11u56 8 Menen De inspectiedienst Dierenwelzijn heeft woensdag heel wat dieren in beslag genomen bij een particulier in Menen. Het gaat om zeven geelwangschildpadden, vier honden, een hangbuikvarken en enkele kippen. “De dieren waren niet goed verzorgd en de huisvesting was slecht. Geelwangschildpadden staan ook niet op de positieflijst reptielen”, zegt Brigitte Borgmans, woordvoerster van Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

De dieren werden overgebracht naar verschillende dierenasielen. De geelwangschildpadden worden opgevangen bij SOS Reptiel in Ichtegem. “De dieren hadden al een lange tijd geen zonlicht noch water gezien. Ze waren er heel erg aan toe. Intussen zijn ze aan de beterhand. Ze zijn meteen in een bad geplaatst”, zegt Mario Goes van SOS Reptiel. Geelwangschildpadden zijn verboden om te houden of verkopen in België. Het gaat om een invasieve soort die regelmatig wordt gedumpt in waterlopen, waardoor het ecosysteem ernstig verstoord kan worden.

“De dienst Dierenwelzijn neemt later nog een beslissing over de definitieve bestemming van de dieren. Zoals bij elke inbeslagname zal de inspecteur Dierenwelzijn een proces-verbaal opstellen en overmaken aan het parket”, klinkt het nog bij Brigitte Borgmans.