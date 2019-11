Heel wat geïnteresseerden op infoavond om mee te investeren in zonnepanelen in Menen AHK

15 november 2019

15u32 0 Menen Wie wil kan binnenkort mee investeren in zonnepanelen die op openbare gebouwen geplaatst zullen worden. Donderdagavond organiseerde de stad een infomoment voor geïnteresseerde burgers, daar kwamen nogal wat Menenaars op af.

Menen engageert zich met nog 12 andere steden en gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen om hun CO2-uitstoot met 40 procent te verminderen tegen 2030. De stad stapt daarom mee in een project waarbij zonnepanelen op openbare gebouwen worden geplaatst. Leiedal begeleidde een overheidsopdracht voor de plaatsing en de exploitatie van de zonnepanelen voor een periode van 20 jaar. De voorwaarde is wel dat inwoners rechtstreeks mee kunnen participeren. Elke Menenaar kan dus aandeelhouder worden en een dividend ontvangen van de zonnepanelen. Op die manier krijg je ook inspraak over de werking. Door een aandeel te kopen heb je uitzicht op een financiële opbrengst en ondersteun je duurzaam lokaal ondernemerschap. Dat spreekt duidelijk heel wat Menenaars aan. Eens de periode van 20 jaar is verstreken worden de zonnepanelen eigendom van de stad.