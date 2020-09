Heel Spanje code rood: Meens busreisbedrijf haalt reizigers in allerijl terug om verplichte quarantaine te vermijden Alexander Haezebrouck

03 september 2020

09u58 216 Menen Heel Spanje wordt code rood vanaf vrijdag 16 uur. Spanje is net de drukste bestemming van busreismaatschappij Herman & Vandamme uit Menen. “We halen onze reizigers vandaag terug zodat ze morgenvoormiddag nog voor code rood ingaat terug in België zijn”, zegt zaakvoerster Aline Herman.



Bij Herman & Vandamme zaten ze gisteren, woensdag, plots met de handen in het haar toen beslist werd dat voor ons land heel Spanje code rood krijgt vanaf vrijdag. De meesten van hun klanten verblijven in Lloret de Mar aan de Costa Brava in de Spaanse provincie Gerona. “We hebben snel knopen moeten doorhakken”, vertelt Aline Herman.



“Onze reizigers die onderweg waren naar Spanje hebben meteen rechtsomkeer gemaakt. Onze reizigers die nu nog in Spanje zijn repatriëren we zo snel mogelijk. We hadden sowieso een terugreis gepland voor klanten die vrijdagvoormiddag terug zouden zijn. Op die bus is gelukkig nog plaats voor de andere klanten die nu twee tot drie dagen vroeger dan gepland terugkeren van reis. We zorgen ervoor dat ze vrijdagvoormiddag rond 10 uur terug in België zijn. Op dat moment geldt nog code oranje en is een quarantaine niet verplicht. We raden onze klanten uiteraard zoals de regels voorschrijven aan om een coronatest te ondergaan. Vooral voor de reizigers die onderweg waren naar Spanje was de ontgoocheling groot.”

Bij Herman & Vandamme zijn de bussen al langer uitgerust met plexiglas tussen de zetels en een volledig afgescheiden compartiment voor de chauffeur. Ook handgels zijn aanwezig.

Hoofdbestemming

Voor zaakvoerster Aline Herman komt deze beslissing van de overheid erg onverwachts. “We hadden niet gedacht dat ze meteen code rood voor heel Spanje zouden uitschrijven”, vertelt Aline. “Onze reizigers mochten al niet meer naar Barcelona, zo’n 10 kilometer verder, maar de cijfers in Gerona waar onze klanten zitten vallen echt wel mee. Je moet ook weten dat er aan de costa’s veel minder toerisme is geweest afgelopen zomer. Klanten die eerder terugkwamen van daar vertelden hoe veilig ze zich daar wel hadden gevoeld. Er liep minder volk en de regels werden erg goed nageleefd.”

“Deze beslissing heeft een enorme impact voor onze werking uiteraard. Spanje is onze hoofdbestemming. Door de eerdere strenge maatregelen met het sluiten van de grenzen hebben we dit jaar eigenlijk nog maar twee maanden goed kunnen werken. In plaats van het hele land meteen code rood te geven zou er beter minder drastisch ingegrepen worden.”



In april repatrieerde het busbedrijf ook al landgenoten vanuit Spanje toen de landsgrenzen werden gesloten.