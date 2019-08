Handtas van bekende cafébazin gestolen op parking van Aldi VHS/XCR

07 augustus 2019

19u49 1 Menen Christine Bulckaen (67), uitbaatster van café Mefisto op de Barakken in Menen, is woensdagmorgen het slachtoffer geworden van een handtasdiefstal op de parking van Aldi in de Noordstraat. “Ik ben er kapot van”, zegt ze. “In nauwelijks vijf seconden tijd was het gebeurd.”

Het was nog maar 9.30 uur toen Christine Bulckaen woensdagvoormiddag met haar winkelkar tot aan haar wagen reed. “Ik legde alles in de koffer en plaatste mijn handtas achter de bestuurderszetel”, vertelt de waardin van café Mefisto. “Omdat mijn wagen hoop en al op vijf meter afstand geparkeerd stond, sloot ik mijn voertuig niet af vooraleer ik mijn winkelkar weer op de stelplaats ging zetten. Tien seconden ben ik onachtzaam geweest, meer niet. En dat was voor de dief genoeg om toe te slaan.”

Sloten laten vervangen

Toen Christine weer bij haar wagen kwam, bleek haar handtas verdwenen. “Ik stond aan de grond genageld. Toen ik begon te beseffen wat er allemaal in mijn gepikte handtas zat, kreeg ik het nog benauwder. Mijn huissleutels, bijvoorbeeld, en die van mijn dochter. We hebben intussen allebei nieuwe sloten laten plaatsen. Ik speelde ook twee bankkaarten kwijt. Gelukkig was daar een mevrouw zo vriendelijk mij haar gsm even te lenen - de mijne is ook verdwenen - zodat ik kon bellen naar de bank om mijn kaarten te laten blokkeren. Ook mijn autosleutel zat in de gestolen handtas, net als een tiental cd’s van mijn zoon Medi Achiba, die zanger is.”

Thuisgebracht door de politie

Christine was behoorlijk ontredderd toen de politie arriveerde. “Ik had intussen van de winkelverantwoordelijke gehoord dat ik niet het eerste slachtoffer ben van zo’n diefstal in de buurt”, vertelt ze. “De politie heeft me goed opgevangen en mij zelfs naar huis gebracht. Ik hoop dat ze de dader gauw kunnen vatten. Het geld dat ik kwijt ben, kan me niet veel schelen. Als de dief iemand is die honger lijdt, dan hoop ik dat hij het geld kan gebruiken om daar iets aan te doen.”

“Een pak vervelender zijn al die andere spullen die ik kwijtspeelde. Het zal heel wat moeite kosten om alles weer in orde te krijgen. En intussen ben ik al 300 euro kwijt aan nieuwe sloten op mijn woning en het café. Hetzelfde bedrag zal ik moeten uitgeven voor een nieuwe autosleutel. Da’s toch wel een hoge prijs voor een klein moment van onoplettendheid. Hopelijk laten andere mensen zich ook niet vangen”, besluit ze.