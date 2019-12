Handtas schepen Griet Vanryckegem (N-VA) gestolen op parking Colruyt Alexander Haezebrouck

18u58 0 Menen De handtas van schepen Griet Vanryckegem (NV-A) in Menen werd woensdagavond gestolen uit haar auto op de parking van de Colruyt. “Kort erna was er al 50 euro van mijn rekening gehaald”, vertelt de schepen.

“Ik had net inkopen gedaan in de Colruyt en was omstreeks 18.45 uur alles aan het inladen in mijn koffer”, vertelt schepen Griet Vanryckegem (NV-A). “Ik had mijn handtas op de chauffeursstoel gezet. Toen ik mijn winkelkar had weggezet en terug instapte was mijn handtas verdwenen. Ik ben nog terug naar de kassa geweest, daar vertelden ze me dat het niet de eerste keer was. De dief moet zeer snel gehandeld hebben. Ik had voor één keer mijn auto niet gesloten toen ik mijn kar terugplaatste, omdat mijn wagen vlak bij de winkelkarren stond.” In de handtas van de schepen staken haar gsm en portefeuille. “Toen ik thuis kwam, heb ik meteen Card Stop gebeld. Maar blijkbaar had de dief al twee keer contactloos iets gekocht in het winkeltje aan het station in Menen en in de Stationsstraat rond 18.50 uur, heel snel na de diefstal dus. Je kan twee keer tot 25 euro contactloos betalen zonder een code in te voeren. Het is heel vervelend, aan de andere kant ben ik blij dat het dat maar is.” De schepen heeft vrijdag een afspraak bij de politie om aangifte te doen. “Ik heb ook al in het winkeltje waar de dief is geweest gevraagd om de camerabeelden te bekijken. Dat zouden ze doen.”