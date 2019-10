Handelaarsvereniging Shop & Beleef zet meer in promotie via sociale media Alexander Haezebrouck

01 oktober 2019

15u39 1 Menen De handelaarsvereniging Shop & Beleef pakt dit najaar opnieuw uit met verschillende acties en zich voor de promotie hiervoor meer inzetten op sociale media. De handelaarsvereniging schakelt daarvoor het sociale mediabedrijf Social Lemon uit Wevelgem in om daarvoor te zorgen.

Binnenkort zal je dus alle acties van Shop & Beleef zien passeren op de Facebook- en Instagrampagina. Shop & Beleef pakt ook dit najaar weer uit met tal van acties. De eerste is maandag gestart en loopt vijf oktober. Klanten van winkels in Menen, Lauwe en Rekkem maken bij een aankoop kans op een verwendag bij één van de handelszaken. Eén dag lang zullen zes winnaars kunnen genieten van een dag vol verwennerij. Ze worden ’s morgens opgehaald en vervolgens rondgereden met verschillende haltes. Op die manier leren ze ook andere zaken in de stad kennen. De herfstactie volgt vanaf vijf oktober tot 31 oktober. Hierbij kunnen klanten sparen voor een Shop & Beleef paraplu met een spaarkaart. Op het einde van dit jaar volgt ook nog een Eindejaarsactie tijdens de hele maand december. Opnieuw wordt een auto als hoofdprijs weg geschonken, samen met een rijk gevulde prijzenpot.