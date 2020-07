Handelaars barakken houden zich te weinig aan coronamaatregelen: “Barakken afsluiten en handelaars opnieuw sensibiliseren”



Alexander Haezebrouck

02 juli 2020

18u26 12 Menen De handelaars houden zich te weinig aan de coronamaatregelen, dat stelde raadslid Lisa Maxy (CD&V) tijdens de gemeenteraad woensdag. Burgemeester Lust beaamt. “Afgelopen zondag werd het ook te druk waardoor we even hebben afgesloten, komende zondag doen we dat opnieuw.”

De Rijselstraat in Menen wordt komende zondagnamiddag vanaf 13 uur tot 18 uur afgesloten voor het verkeer van aan de Oostkaai tot aan de N366. “Sinds de grenzen weer open zijn, is het opnieuw druk in de Barakken”, zegt burgemeester Lust (Open VLD). “Dat is goed voor de handelaars, maar we moeten ervoor zorgen dat het niet te druk wordt. Afgelopen zondag werd het om 17 uur toch iets te gortig. De politie heeft me toen toestemming gevraagd om de barakken af te sluiten tot 19 uur. Dat gaan we komende zondag opnieuw doen de hele namiddag. Als het te druk wordt kunnen we verhinderen dat nog meer mensen zich in de barakken begeven om de veiligheid te bewaren.

Handelaars lappen maatregelen aan hun laars

Ook veel handelaars van de barakken maakten sinds de heropening van de grenzen geen al te goeie beurt. “Ze dragen geen mondmaskers, voorzien geen handgel, laten te veel mensen tegelijk toe in hun winkel en noem maar op”, zei raadslid Lisa Maxy (CD&V) tijdens de gemeenteraad woensdag. “Eén bewoonster werd zelfs bespud door Franse jongeren. Kan daar meer controle en moeten we de handelaars niet op de vingers tikken?” Burgemeester Lust beaamt het probleem. “Deze week hebben we alle handelaars nog eens gesensibiliseerd en gewezen op de maatregelen”, antwoordde de burgemeester. “Daarna zullen we ook nog repressief optreden en agenten zullen in uniform en anoniem controles uitvoeren. Als handelaars de regels blijven overtreden zullen we strenger moeten zijn. Dan sturen we een formele waarschuwing per brief, dat kan gekoppeld zijn aan een hoorzitting. Ik kan ook beslissen om een zaak tijdelijk te sluiten, maar hopelijk zal dat niet nodig zijn.”