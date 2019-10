Grote zoekactie met 50 mensen naar vermiste Miranda Degrijze (64) levert niets op Alexander Haezebrouck

20 oktober 2019

16u40 0 Menen Zo’n vijftig Lauwenaars gingen zondag op zoek naar de vermiste Mirande Degrijze uit Lauwe. De 64-jarige vrouw werd afgelopen maandag voor het laatst gezien. “Ik ben de initiatiefnemers en iedereen die er was erg dankbaar”, zegt de zoon van Miranda.

Het initiatief voor de zoektocht kwam van Lauwenaar Kenneth Dierynck die enkele dagen geleden en evenement aanmaakte op Facebook om Miranda te gaan zoeken. Zo’n vijftig Lauwenaars gingen in op het initiatief en verzamelden zondagmorgen aan de Sint-Bavokerk om van daaruit te gaan zoeken. Na enkele uren werd de zoekactie gestaakt, zonder resultaat. “Toch ben ik iedereen die aanwezig was erg dankbaar, en zeker de initiatiefnemers”, zegt Jurgen Defever, de zoon van Miranda Degrijze. “We hebben om dit moment geen enkel aanknopingspunt.”

Woning

Ook afgelopen vrijdag werd al gezocht langs de Leieboorden in groot Menen maar werd niets gevonden. Miranda Degrijze (64) werd afgelopen maandag voor het laatst gezien. Nadat ze enkele dagen bij haar zoon in Tielt had verbleven, bracht die laatste maandagavond zijn moeder met de auto terug naar haar woning in de Rekkemstraat in Lauwe. Hij zette haar af tussen 19 en 19.30 uur. Sindsdien ontbreekt elk spoor van de vrouw. Miranda Degrijze is 1,64 meter groot en mager gebouwd. Ze heeft blond haar en groen-blauwe ogen. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een zwarte jeans, donkergrijs hemd en zwarte schoenen met een lage hak. Wie informatie heeft over Miranda, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op het nummer 0800/30.300.