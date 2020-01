Grootschalige ‘Frontier-actie’ van politie tegen grenscriminaliteit Alexander Haezebrouck

16 januari 2020

21u32 0 Menen De Federale politie en acht West-Vlaamse politiezones hebben woensdag samen met de Franse politie een grote zogenaamde ‘Frontier-actie’ gehouden tegen grenscriminaliteit. Er konden vijf geseinde personen opgepakt worden.

De Federale politie zette samen met acht lokale politiezones en de Franse politie controleposten op aan verschillende invalswegen in de grensregio. De politie richtte zich vooral op het vatten van daders die zich schuldig maken aan grenscriminaliteit, geseinde personen en voertuigen, drugs- en wapenbezit. In totaal kon de politie vijf geseinde personen oppakken. In één geval werden ook verdachte handelingen van mensensmokkel vastgesteld. Daarnaast betrapte de politie ook twee personen die reden zonder een geldig rijbewijs, en één persoon werd betrapt op drugs. Vier personen kregen een onmiddellijke inning en tegen zeven personen werd een proces verbaal opgesteld. Dit was een grootschalige politieactie. De actie werd gecoördineerd door de Federale politie West-Vlaanderen. Acht lokale politiezones namen deel, dat waren de politiezones Vlas, Mira, Moeskroen, Westkust, Gavers, Grensleie, Riho en Arro Ieper. Daar kwamen ook nog eens hun Franse collega’s bij.