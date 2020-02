Groot scherm voor EK-matchen Rode Duivels komt op Groentemarkt Alexander Haezebrouck

21 februari 2020

14u39 0 Menen De KSA, Chiro, Scouts Menen en Decospan Volley Team Menen slaan de handen in elkaar om er tijdens het EK deze zomer een spetterend voetbalfeest van te maken. Ze zorgen voor een groot scherm op de Groentemarkt van Menen waarop alle matchen van de Rode Duivels te zien zullen zijn.

‘Menen Duivelt’ krijgt - behalve een scherm van 20 vierkante meter- ook een waar EK-dorp, met foodtrucks, zomerbars, een springkasteel en zelfs een vipruimte. De organisatie vraagt aan de voetbalfans om met de fiets te komen. Er zal een fietsparking voorzien zijn op de parking ter hoogte van de Donkerstraat en de Kortrijkstraat. Dit nieuwe EK-dorp in Menen moet een pak groter worden dan dat van het WK in 2018. Toen was er een klein dorpje ter hoogte van de Kortrijkstraat en waren de matchen van de Rode Duivels pas te zien vanaf de achtste finales tegen Japan.