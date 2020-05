Groep jonge gelovigen haalt bakzeil bij Raad van State: misvieringen blijven voorlopig verboden VHS

29 mei 2020

11u10 0 Menen Joris Daems en zijn echtgenote Ilse Moerkerke uit Menen zijn teleurgesteld. Samen met andere jonge gelovigen uit Vlaanderen stapte het echtpaar naar de Raad van State om het verbod op erediensten te laten schorsen. Maar de situatie blijft voorlopig zoals ze is.

In een arrest van donderdag 28 mei verwerpt de Raad van State de vordering van de groep jonge gelovigen. Het rechtsorgaan oordeelt dat er geen sprake is van een ‘uiterst dringende noodzakelijkheid’, een voorwaarde om tot de schorsing over te gaan. De Raad van State verwijst ook naar het feit dat de Nationale Veiligheidsraad op 3 juni, volgende woensdag dus, zal nagaan in hoeverre en onder welke voorwaarden religieuze bijeenkomsten opnieuw zullen mogen plaatsvinden.

Wel naar Ikea

De groep jonge katholieken zegt respect te hebben voor de maatregelen die uitgevaardigd worden in het kader van de coronacrisis maar stelt tegelijk ook vast dat de versoepelingen van de jongste weken discriminerend zijn voor gelovigen. Ze vinden het vreemd dat Ikea de deuren mag openen voor honderden mensen ineens maar dat de kerken dicht moeten blijven. Idem voor openbare markten, dierentuinen, kledingwinkels en musea. Momenteel zijn tot ten vroegste 30 juni doopsels verboden en mogen geen misvieringen bijgewoond worden. Huwelijken en begrafenissen zijn sinds kort toegestaan met maximaal 30 aanwezigen.