Grafisch vormgeefster bouwt garage om tot geschenkwinkel Alexander Haezebrouck Maxime Petit

05 maart 2020

20u02 5 Menen Grafisch vormgeefster Ulrike Vandenberghe (26) opent dit weekend haar nagelnieuwe winkel. Ze heeft daarvoor haar garage volledig omgebouwd. “Je kan bij mij terecht voor alle soorten gepersonaliseerde geschenken en wenskaarten bij geboortes en huwelijken”, zegt Ulrike.

Ulrike is van beroep grafisch ontwerpster maar is in 2018 gestart met een eigen zaak in bijberoep. “Ik merkte bij huwelijken en geboortes dat ze gepersonaliseerde cadeautjes en wenskaarten heel leuk vonden, dat ben ik dan ook blijven doen”, vertelt Ulrike. “Ik deed dat voornamelijk vanuit mijn privé woning en ik speelde al langer om de garage om te bouwen tot winkeltje. Dat is nu eindelijk ook gebeurd. We hebben er serieus moeten in werken want het is een erg oude garage. Verwarming, elektriciteit ontbrak allemaal. Het duurde ook een tijdje vooraleer we de vergunning hadden.” Nu is alles af en klaar om dit weekend open te gaan. “We zijn het hele weekend open. Daarna vooral tijdens het weekend. Alles wat we in de winkel verkopen, bieden we ook aan op onze webshop www.studio-u.be.”