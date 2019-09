Goud voor Bernard en Clodette AHK

03 september 2019

14u47 0

Bernard Willem (74) en Clodette Cooke (72) vierden afgelopen weekend hun vijftigste huwelijksverjaardag. Ze werden voor hun gouden jubileum gevierd op het stadhuis in Menen. Bernard en Clodette zijn een gekend koppel in Menen nadat Bernard vroeger een actieve sporter was en het Meense volleybal en het voetbal nog op de voet volgt. Ook Clodette pikt geregeld een volleybalwedstrijd mee. Het koppel woonde vroeger in de Poedermagazijnstraat maar tegenwoordig hebben ze hun woonst in de Bruggestraat. Clodette en Bernard zijn trotse Menenaars en zullen dat ook altijd blijven. Bernard en Clodette hebben samen een dochter Cindy en twee kleininderen Justine en Thibault.